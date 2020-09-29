Henkel’de atama

1992’den bu yana Henkel’de çalışan Alemdar, şirketin farklı birimlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Ocak 2012’de Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanlığı’na atanmıştı. Alemdar, Nisan 2018’de Henkel Beauty Care, Türkiye, İsrail, İran ülke yönetimi ve Orta Doğu Afrika Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu. Alemdar, Henkel Beauty Care Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcılığı’nı da üstlenecek.