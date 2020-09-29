29.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Henkel’de atama
Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar, mevcut görevlerinin yanı sıra Henkel Beauty Care Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.
1992’den bu yana Henkel’de çalışan Alemdar, şirketin farklı birimlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Ocak 2012’de Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanlığı’na atanmıştı. Alemdar, Nisan 2018’de Henkel Beauty Care, Türkiye, İsrail, İran ülke yönetimi ve Orta Doğu Afrika Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu. Alemdar, Henkel Beauty Care Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcılığı’nı da üstlenecek.