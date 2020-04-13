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    HaberlerEkonomi Haberleri Henkel’den çevreci büyüme stratejisi
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    13.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Henkel’den çevreci büyüme stratejisi

    Geleceğe dönük stratejik çerçevesini açıklayan Henkel, 2040’a kadar iklim-pozitif bir şirkete dönüşebilmek amacıyla, 2025’e kadar üretimlerinden kaynaklanan karbon ayak izini yüzde 65 oranında azaltmayı ve 100 milyon ton karbondioksit tasarrufu sağlamayı planlıyor.

    Henkel’den çevreci büyüme stratejisi

     

    Henkel CEO’su Carsten Knobel, “Amaca yönelik büyüme için yeni stratejik çerçevenin ana unsurları; kazandıran bir portföy ve inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında ortaya konan rekabet üstünlüğünün yanı sıra, iş birliği kültürü ve yetkin insanların oluşturduğu sağlam temele dayanan, geleceğe hazır işletme modelleri” dedi.

    31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdiİçişleri Bakanlığınca yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
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