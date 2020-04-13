Henkel’den çevreci büyüme stratejisi

Henkel CEO’su Carsten Knobel, “Amaca yönelik büyüme için yeni stratejik çerçevenin ana unsurları; kazandıran bir portföy ve inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında ortaya konan rekabet üstünlüğünün yanı sıra, iş birliği kültürü ve yetkin insanların oluşturduğu sağlam temele dayanan, geleceğe hazır işletme modelleri” dedi.