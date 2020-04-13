13.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Henkel’den çevreci büyüme stratejisi
Geleceğe dönük stratejik çerçevesini açıklayan Henkel, 2040’a kadar iklim-pozitif bir şirkete dönüşebilmek amacıyla, 2025’e kadar üretimlerinden kaynaklanan karbon ayak izini yüzde 65 oranında azaltmayı ve 100 milyon ton karbondioksit tasarrufu sağlamayı planlıyor.
Henkel CEO’su Carsten Knobel, “Amaca yönelik büyüme için yeni stratejik çerçevenin ana unsurları; kazandıran bir portföy ve inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında ortaya konan rekabet üstünlüğünün yanı sıra, iş birliği kültürü ve yetkin insanların oluşturduğu sağlam temele dayanan, geleceğe hazır işletme modelleri” dedi.