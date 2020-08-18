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    HaberlerEkonomi Haberleri Henkel’den yatırıma devam
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    18.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Henkel’den yatırıma devam

    Henkel CEO’su Carsten Knobel, “2020’nin ilk 6 ayında satışlarımız yaklaşık 9.5 milyar euro olurken, faaliyet kârımız 1.2 milyar euro idi. Oldukça güçlü bir serbest nakit akışı ortaya koyduk. Özetle, daha önce benzeri görülmemiş zorlu bir ortam içinde dahi genel olarak güçlü bir performans ortaya koyduk” dedi.

    Henkel’den yatırıma devam

    Yapılan açıklamada Henkel’in kısa süre önce de güzellik ve sızdırmazlık ürünleri alanında yaklaşık 500 milyon euro’luk 2 yatırım yaptığı belirtildi.

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