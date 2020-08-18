18.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Henkel’den yatırıma devam
Henkel CEO’su Carsten Knobel, “2020’nin ilk 6 ayında satışlarımız yaklaşık 9.5 milyar euro olurken, faaliyet kârımız 1.2 milyar euro idi. Oldukça güçlü bir serbest nakit akışı ortaya koyduk. Özetle, daha önce benzeri görülmemiş zorlu bir ortam içinde dahi genel olarak güçlü bir performans ortaya koyduk” dedi.
Yapılan açıklamada Henkel’in kısa süre önce de güzellik ve sızdırmazlık ürünleri alanında yaklaşık 500 milyon euro’luk 2 yatırım yaptığı belirtildi.
Foseptikte elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi yakalandıBursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 aydır kayıp olan ve kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptikte, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan Sezai Katmer'in (45) cinayetinin şüphelisi Erkan K., Gemlik ilçesinde yakalandı.