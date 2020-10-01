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    HaberlerEkonomi Haberleri Her biri 365 ton ağırlığında! Ve teslim edildi
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    01.10.2020 - 15:40 | | AA

    Her biri 365 ton ağırlığında! Ve teslim edildi

    Akkuyu Nükleer AŞ, inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ilk ünitesi için üretilen 4 buhar jeneratörünün Mersin'e ulaştığını bildirdi.

    Her biri 365 ton ağırlığında! Ve teslim edildi
    4 buhar jeneratörü! Ve teslim edildi
    4 buhar jeneratörü! Ve teslim edildi
    4 buhar jeneratörü! Ve teslim edildi
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    Şirketten yapılan yazılı açıklamada, her biri 365 ton olan buhar jeneratörlerinin, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümü Atommash tarafından üretildiği ifade edildi.

    Santralin ilk ünitesi için üretilen jeneratörlerin, zincirlerle sabitlenerek kapalı gemi ambarlarında taşındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "4 buhar jeneratörü, doğu deniz terminaline teslim edildi. Buhar jeneratörlerinin gemiden indirilmesi için NGS sahasına büyük bir Liebherr LR 1800 paletli vinç monte edildi. Akkuyu NGS inşaatı için tedarik edilen buhar jeneratörleri, gemiden indirilerek ağır yük depolama alanına alındı. Giriş kontrolüne, ekipman üreticisi konumunda bulunan Atommash'ın yanı sıra reaktör tasarım geliştiricisi ve ana yüklenici firmanın uzmanları da katılacak. Denetim kapsamında, tedarik edilen malzemelerin kalitesi ve sayısı değerlendirilerek, kusur bulunup bulunmadığı ve ambalaj kalitesi ile belgelerinin eksiksiz ve doğru olup olmadığı kontrol edilecek."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İftiralar kurtaramayacak' dedi ve ekledi: Haydut devletGelen son dakika haberine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel oturumla toplanan Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Azerbaycan'a destek açıklaması yapan Erdoğan, 'Şimdi netice zamanı. Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attılar. Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak. Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum' dedi.
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