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    HaberlerEkonomi Haberleri Herkes merak ediyor! Altın fiyatları bugün...
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    14.07.2020 - 11:31 | | AA

    Herkes merak ediyor! Altın fiyatları bugün...

    Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 397,6 liradan işlem görüyor.

    Herkes merak ediyor! Altın fiyatları bugün...

    Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 397,6 liradan tamamladı.

    Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa paralel 397,6 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.641 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.801 dolar seviyesinde bulunuyor.

    Analistler, artan jeopolitik risklerin risk iştahını düşürdüğünü, bu durumun da altın ons fiyatını desteklediğini söyledi.

    Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da Zew Endeksi verileri ve ABD'de enflasyon rakamlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti. 

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