Hertz’in yoluna virüs taş koydu

İflas mahkemesine yapılan başvuruda Hertz’in 24 milyar dolar borcuna karşılık 1 milyar dolar nakde sahip olduğu bildirildi. Son 6 yılda 4 CEO değiştiren şirket salgın nedeniyle gelir kaybına uğradığını, para piyasalarındaki çabalarının sonuç vermediğini ve borç ödemelerini gerçekleştiremediğini belirtti.

ABD’nin 2 numarası...

Mart sonu Hertz 12 bin kişiyi işten çıkardı, yeni araç alımını yüzde 90 durdurdu. Ancak bu önlemler 1918 yılında kurulan ABD’nin 2 numaralı oto kiralama şirketinin mali durumunu kurtarmaya yetmedi.