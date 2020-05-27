27.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Hertz’in yoluna virüs taş koydu
ABD’li oto kiralama devi Hertz zor günler geçiriyor. 102 yıllık şirket koronavirüs salgınına borçlu yakalanınca ABD’nin Delaware eyaletinde iflas koruma başvurusunda bulundu. AP’nin haberine göre Hertz ve bağlı şirketleri çalışmayı sürdürecek, şirketin uluslararası operasyonları başvurudan etkilenmeyecek.
İflas mahkemesine yapılan başvuruda Hertz’in 24 milyar dolar borcuna karşılık 1 milyar dolar nakde sahip olduğu bildirildi. Son 6 yılda 4 CEO değiştiren şirket salgın nedeniyle gelir kaybına uğradığını, para piyasalarındaki çabalarının sonuç vermediğini ve borç ödemelerini gerçekleştiremediğini belirtti.
ABD’nin 2 numarası...
Mart sonu Hertz 12 bin kişiyi işten çıkardı, yeni araç alımını yüzde 90 durdurdu. Ancak bu önlemler 1918 yılında kurulan ABD’nin 2 numaralı oto kiralama şirketinin mali durumunu kurtarmaya yetmedi.
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