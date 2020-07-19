Hibeyle başladığı çilek üretiminde taleplere yetişemiyor

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Tahir Macit, Pütürge ilçesi Örnekli Mahallesi'nde 5 dekar alanda çilek üretimine başlayan ve hasat yapan Gülten Çelik'i ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahir Macit, bölgenin çilek üretimine uygun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Miras yoluyla bölünerek küçük parçalı hale gelen, dondan etkilenen, dolayısıyla da ekonomik olarak bahçe ziraatı yapılamayan alanlarda (çilek üretimini) tavsiye ederek destekliyoruz. Çilek üreticimiz Gülten hanım çalışkan Anadolu kadınımızın güzide bir örneği olarak başarılı bir şekilde üretim gerçekleştirmiş ve her yıl kapasitesini de artırmaya devam etmektedir. Biz de kurum olarak aile işletmeciliği yaparak örnek olan çiftçilerimizin üretim talebi için her türlü destekle yanlarında olacağız. Emeklerinin karşılığını bereketli mahsullerle almalarını dilerim. Yerli üretime yapmış oldukları katkı ve örnek uygulamaları için üreticimiz Gülten Hanım'a ve ayrıca eşine teşekkür ediyorum."

Genç Çiftçi Projesi'yle destek alan ve üretime başlayan Gülten Çelik, üç yıl önce bakanlıktan 30 bin lira destek aldığını ve 5 dekar alanda üretime başladığını hatırlattı.

Çilek üretiminde başarılı bir sezon geçirdiğini aktaran Çelik, "Artan talepleri karşılayabilmek için üretim alanını il ve ilçe Tarım Müdürlüğünün teknik desteği ve eşim Nurettin Çelik'le beraber 20 dekar alana çıkardım. Dekardan ortalama 1-1,5 ton ürün elde ediyorum. Kentten ve il dışından gelen taleplere yetişemiyoruz. Oluşturduğumuz doğrudan pazarlama ağıyla talepleri karşılamak için üretim sahasını daha da artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasada, Pütürge Tarım ve Orman Müdürü Zafer Koçak, teknik personel ve üreticiler de katıldı.