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17.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Hidroelektrik santralini tamamladı

GE Yenilenebilir Enerji, Bingöl’deki Aşağı Kaleköy Barajı üzerinde kurulan Aşağı Kaleköy Hidroelektrik Santrali’ni tamamladığını duyurdu. Santral, kalan son 3 ünitenin de şebekeye bağlanmasıyla tam kapasite faaliyete geçti.

Hidroelektrik santralini tamamladı

Konsorsiyumun başında bulunan GE Hidroelektrik Enerji Çözümleri proje için 155 MW kapasiteli toplam üç adet dikey Francis türbin temin etti. Santral sayesinde yaklaşık bir milyon kişiye temiz enerji sağlanacak.

Kalehan Enerji Grubu Genel Müdürü Gültekin Keleş, “Türkiye bugün hidroelektrikteki ekonomik potansiyelinin yalnızca yüzde 60’ını kullanıyor. Kalehan Enerji olarak, ulusal hidroelektrik potansiyelini en verimli şekilde kullanarak enerji talebini çevreye duyarlı, temiz ve sürdürülebilir şekilde karşılayan Aşağı Kaleköy Hidroelektrik Santralini Türkiye vizyonumuzu gerçeğe dönüştürebilmek yolunda çok önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz” dedi.

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