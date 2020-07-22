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    HaberlerEkonomi Haberleri Hidrojenli gaz geliyor
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    22.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Hidrojenli gaz geliyor

    Doğal gaz dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojenin doğal gazla harmanlanarak yakıt olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla Ar-Ge projesi geliştirdi. EPDK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, şirketler, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen hidrojenin doğal gazla harmanlanmasından elde edilen kompozit gazın kullanımıyla, dışa bağımlılığı azaltmayı ve verimliliği artırarak emisyonların düşürülmesini hedefliyor.

    Hidrojenli gaz geliyor

    Gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projeyle, dağıtım şebekesine verilen doğal gazın yüzde 6’sının hidrojenden karşılanması planlanıyor. Proje, dışa bağımlılığı azaltmayı ve verimliliği artırarak emisyonların düşürülmesini hedefliyor.

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