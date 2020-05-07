BİST98.8480.28EURO7.820.61USD7.230.46ALTIN393.100.72
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Hijyen ürünlerinde "talep patlaması" yaşandı
    ABONE OL
    07.05.2020 - 11:15 | | AA

    Hijyen ürünlerinde "talep patlaması" yaşandı

    Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde kolonya, sabun ve dezenfektan gibi hijyen ürünlerine yoğun talep olduğunu belirterek, "Hijyen ürünlerinde birçok firma, 1 yılda satacağı ürünü iç piyasaya 1,5-2 ayda sattı." dedi.

    Hijyen ürünlerinde "talep patlaması" yaşandı

    Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasının ardından yoğun süreç yaşadığını anlattı.

    Kentte 30 yıldır kolonya, sabun, ıslak havlu, şampuan, losyon ve dezenfektan üretimi yapan firmanın da sahibi olan Duran, salgın sonrası özellikle el hijyeninin ön plana çıktığını vurguladı.

    Duran, bu süreçte hijyen ürünlerine ciddi anlamda talep olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    "Yıllardır yurt içi ve yurt dışına üretim yapıyoruz. Bu dönemde bizim de tahmin etmediğimiz yoğun bir talep oluştu. Doğrusunu söylemek gerekirse ilk başta hazırlıksız yakalandık. 11 Mart'ta ilk vakanın açıklanmasının ardından talep patlaması yaşandı ama daha sonra üreticiler olarak gerekli önlemleri aldık. Tedarikçilerimiz de gerekli önlemleri aldı. Talep halen yoğun şekilde devam ediyor. Hijyen sektöründe üretim yapan firmalarımız yurt içi ve yurt dışıyla ilgili üretimlerine devam ediyor."

    "Hijyen ürünlerinde birinci tercih kolonya"

    Türkiye'de ilk vaka görülmeden önce yurt dışına ürün satışının ciddi manada hızlandığını hatırlatan Duran, "11 Mart'tan sonra iç piyasa da bu işin içine girdi. Özellikle kolonyaya yoğun ilgi oldu. Ciddi anlamda talep patlaması yaşandı." dedi.

    Duran, kolonyada 1 yılda tüketilen ürünü son 1,5 ay içinde sattıklarını anlatarak, "Bu talep halen devam ediyor. İç piyasadaki tüketicilerimizin hijyen ürünlerinde birinci tercihi kolonya. Bunun ardından el dezenfektanı, jel ve el sabunları geliyor. Bu ürünlerin satışlarında çok ciddi artış var. Hijyen ürünlerinde birçok firma, 1 yılda satacağı ürünü iç piyasaya 1,5-2 ayda sattı." diye konuştu.

    Talepleri karşılamak için halen var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Duran, "Sektör olarak bu kapsamda istihdamı artırıcı hamlelerimiz de oldu. Bu süreçte iyi bir sınav verdik." değerlendirmesinde bulundu.

      Koronavirüse rağmen dışarı çıktı! "Trabzonluyum, darlandım" dedi...İstanbul’da vatandaşlar corona virüs tedbirlerine uyarken bazı vatandaşlar da sokaklara çıkmakta ısrarcı davranıyor. Pendik’te sokağa çıkan bir vatandaş, kendisine yöneltilen ‘neden dışarıdasınız’ sorusuna, “Trabzonluyum, darlandım” şeklinde cevap verdi. Başka bir vatandaş ise, “Canım çektiği için dışarıdayım” dedi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman son buluyor? Ne zaman ve saat kaçta sokağa çıkılacak?

      65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman son buluyor? Ne zaman ve saat kaçta sokağa çıkılacak?

      Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

      Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

      24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

      24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

      20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi, çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? Genelge yayımlandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, 0-14 yaşın 4 saati kaçta başlıyor?

      20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi, çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? Genelge yayımlandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, 0-14 yaşın 4 saati kaçta başlıyor?

      Sıradaki Haber