Hijyenik tuvalete inovasyon ödülü

Eczacıbaşı açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler (BM) Global Compact üyesi şirketlerden hayata geçirdikleri yenilikçi uygulamalarla küresel sorunların çözümüne katkı sunan çalışanların başvuruları jüri tarafından değerlendirildi. Boğaç Şimşir, kamusal alanlarda bulaş riskini azaltmak için geliştirilen hijyenik tuvalet projesi ile “2020 Türkiye SKA Öncüsü” seçildi. Şimşir, “Çoğumuz, pandemi tam anlamıyla bittikten sonra bu dönemde kazandığımız pek çok hijyen alışkanlığını terk ederek eski alışkanlıklarımıza geri döneceğiz. Bu yüzden önemli olan kişilerde kalıcı davranış değişiklikleri yaratmak. Bunu da yaşam alışkanlıklarını herkesin faydasına dönüştüren yeni ve kalıcı çözümlerle sağlayabiliriz” dedi.