Hissedardan Şişecam’a tek çatı onayı çıktı

Şişecam’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’nın ana iştirakleri konumundaki Anadolu Cam, Denizli Cam, Paşabahçe Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam’ı devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin çalışmalar 30 Ocak 2020 tarihinde başlatılmış, 27 Nisan 2020 tarihinde SPK’ya yapılan resmi başvuru ise 23 Temmuz 2020 tarihinde onaylanmıştı.

Dönüm noktası

SPK onayının ardından 26-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında söz konusu ana iştiraklerin Şişecam bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi kabul edildi.

14 ülkeye yayılan üretim ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiklerini belirten Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, birleşmeyi küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini ifade etti.