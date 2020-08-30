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    HaberlerEkonomi Haberleri Hissedardan Şişecam’a tek çatı onayı çıktı
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    30.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Hissedardan Şişecam’a tek çatı onayı çıktı

    Şişecam Topluluğu’nun tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ardından hissedarlar tarafından da onaylandı.

    Hissedardan Şişecam’a tek çatı onayı çıktı

    Şişecam’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’nın ana iştirakleri konumundaki Anadolu Cam, Denizli Cam, Paşabahçe Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam’ı devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin çalışmalar 30 Ocak 2020 tarihinde başlatılmış, 27 Nisan 2020 tarihinde SPK’ya yapılan resmi başvuru ise 23 Temmuz 2020 tarihinde onaylanmıştı.

    Dönüm noktası

    SPK onayının ardından 26-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında söz konusu ana iştiraklerin Şişecam bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi kabul edildi.

    14 ülkeye yayılan üretim ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiklerini belirten Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, birleşmeyi küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

     

    Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.
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