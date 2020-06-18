BİST110.9400.00EURO7.710.25USD6.850.25ALTIN380.670.17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Hızlı kargo taşımacılığında gümrük müdürlüğü sayısı artırıldı
    ABONE OL
    18.06.2020 - 09:32 | | AA

    Hızlı kargo taşımacılığında gümrük müdürlüğü sayısı artırıldı

    Kara yoluyla hızlı kargo taşımacılığında Yalova, Esenboğa, Trabzon ve Gaziantep Gümrük müdürlüklerine de operatör yetkisi verildi.

    Hızlı kargo taşımacılığında gümrük müdürlüğü sayısı artırıldı

    Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliğinde (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, kara yoluyla hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın beyanında operatör yetkisinin kullanılabileceği gümrük idarelerine Yalova, Esenboğa, Trabzon ve Gaziantep Gümrük müdürlükleri de eklendi.

    Öte yandan, transit rejimini içeren Gümrük Genel Tebliği'nde de değişiklik yapıldı.

    Yeni düzenleme kapsamında izinli gönderici yetkisini taşıyan firmalar, teminat gümrük idaresine yapacakları başvuru üzerine ve tebliğde bahsi geçen ortak koşulların karşılanması durumunda indirilmiş tutarda kapsamlı teminattan kolaylıkla yararlanabilecek.

    Kapsamlı teminata ilişkin referans tutar artırılmasında teminat izin şartlarının gümrük idaresince gözden geçirilebilmesine, ortak transit rejimi çerçevesinde çok modlu taşımacılıkta transit süre sınırının belirlenmesinde taşıma modları arasındaki geçiş sürelerinin dikkate alınmasına, ortak transit rejimi kapsamında başlatılan parsiyel taşımalarda bir araçta bulunan tüm transit beyanlarına uygulanan yeni mühür bilgilerinin kaydedilmesinin yanında gümrük kaşesinin de uygulanarak imzalanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

    Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yeniden yapılanmaya uygun değişikliklerle süre uyumsuzlukları da giderildi.

    Düzenleme kapsamında izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan taşımalarda teminat yüklerinin hafifletilmesi, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında tanınan hakların geliştirilmesi ve transit rejiminin uygulanmasına yönelik uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin açıklığa kavuşturulması hedeflendi.

    Son Dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' yakalandıGelen son dakika haberine göre, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    A101'de bu hafta hangi indirimli ürünler yer alıyor? 18 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu

    A101'de bu hafta hangi indirimli ürünler yer alıyor? 18 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Deksametazon ilacı Türkiye'de nasıl kullanılıyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama

    Deksametazon ilacı Türkiye'de nasıl kullanılıyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama

    Sıradaki Haber