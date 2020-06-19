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    19.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Hızlı ve çevik girişim dönemi

    Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Afra, girişimcilikte hızlı ve atik karar alma dönemine girildiğini söyledi. GİRVAK’ın “pandemi döneminde girişimcilik ekosistemi sürece nasıl adapte oldu ve nasıl evrilecek” konulu online toplantısında konuşan Sinan Afra şunları kaydetti:

    Hızlı ve çevik girişim dönemi

     

    “Şu an hayatta olan belki de hiç kimsenin yaşamadığı ve deneyimlemediği bir süreçten geçtiğimizi unutmamalıyız. Girişimcilerin, yeni normallerin bize ne getirdiğine bakması, riskleri ve fırsatları tespit etmesi gerekiyor. Hızlı ve atik karar alma zamanı. Konuları çok yönlü ele almalı, hızlı karar vererek, uygulamalılar. En önemlisi de şimdiye odaklanmak. Geçmiş dönemde üretilen çözümlerin güncelliği kontrol edilmeli, yeni normalde pazarın ihtiyaçları tespit edilerek, mevcut yapı ya da yeni kaslarla bu ihtiyaçlara cevap vermeliler.”

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