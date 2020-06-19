Hızlı ve çevik girişim dönemi

“Şu an hayatta olan belki de hiç kimsenin yaşamadığı ve deneyimlemediği bir süreçten geçtiğimizi unutmamalıyız. Girişimcilerin, yeni normallerin bize ne getirdiğine bakması, riskleri ve fırsatları tespit etmesi gerekiyor. Hızlı ve atik karar alma zamanı. Konuları çok yönlü ele almalı, hızlı karar vererek, uygulamalılar. En önemlisi de şimdiye odaklanmak. Geçmiş dönemde üretilen çözümlerin güncelliği kontrol edilmeli, yeni normalde pazarın ihtiyaçları tespit edilerek, mevcut yapı ya da yeni kaslarla bu ihtiyaçlara cevap vermeliler.”