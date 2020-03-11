Hizmet kalitesi zirveye çıktı

Dört havalimanı Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından verilen Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality ASQ) ödüllerinde kendi kategorilerinde ödüllendirildi. Ödüller, ACI tarafından 91 ülkede 640 bin yolcuyla yapılan bağımsız anket sonuçlarına göre belirleniyor. Havalimanları 34 farklı kritere göre ACI tarafından denetleniyor ve değerlendiriliyor.



Yolcu memnuniyeti



TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “TAV olarak bugün yedi ülkede 14 havalimanı işletiyoruz. Servis şirketlerimiz bizim portföyümüz dışında 23 ülkedeki 86 havalimanında hizmet veriyor. Yani 30 ülkede 100 havalimanında ayak izimiz var. Tüm operasyonlarımızın odağında yolcu memnuniyeti yer alıyor. Bu yıl dört ödül almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.