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    11.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Hizmet kalitesi zirveye çıktı

    TAV Havalimanları’nın işlettiği İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa, Zagreb ve Üsküp havalimanları kendi kategorilerinde Avrupa’nın en iyi havalimanları seçildi.

    Hizmet kalitesi zirveye çıktı

    Dört havalimanı Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından verilen Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality ASQ) ödüllerinde kendi kategorilerinde ödüllendirildi. Ödüller, ACI tarafından 91 ülkede 640 bin yolcuyla yapılan bağımsız anket sonuçlarına göre belirleniyor. Havalimanları 34 farklı kritere göre ACI tarafından denetleniyor ve değerlendiriliyor.

    Yolcu memnuniyeti

    TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “TAV olarak bugün yedi ülkede 14 havalimanı işletiyoruz. Servis şirketlerimiz bizim portföyümüz dışında 23 ülkedeki 86 havalimanında hizmet veriyor. Yani 30 ülkede 100 havalimanında ayak izimiz var. Tüm operasyonlarımızın odağında yolcu memnuniyeti yer alıyor. Bu yıl dört ödül almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

    Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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