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    30.03.2020 - 11:10 | | İHA

    Hobi olarak başladığı mantar üretiminde taleplere yetişemiyor

    Manisa’da inşaat işleriyle uğraşan Seyit Şenli, hobi olarak başladığı mantar üretiminde taleplere yetişemez oldu. Evinin bahçesindeki kullanılmayan depoda ayda 350 kilo mantar üreten Şenli'nin yeni hedefi, mahallesini mantarın merkezi haline getirmek.

    Hobi olarak başladığı mantar üretiminde taleplere yetişemiyor

    Manisa’nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ bölgesine bağlı kırsal Sarma Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki boş depoda mantar üretmeye başlayan Seyit Şenli, taleplere yetişemez oldu. İnşaat işleriyle uğraşan Şenli, hobi olarak İstiridye mantarı üretmeye başladı. Gelen siparişler üzerine ev ekonomisine katkı sağlamaya başlayan Şenli, 100 metrekarelik depoda üretime geçti. 8 ton komposto ile üretimini sürdüren Şenli, ayda 350 kilo mantar üretiyor. Siparişlere yetişemeyen Şenli, kendi mahallesi başta olmak üzere Yuntdağ bölgesini mantarın merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

    Tesisleşme yolunda

    10 yıl önce işe hobi olarak başladığını kaydeden Seyit Şenli, önümüzdeki yıl profesyonel tesisleşme yolunda ilk adımını atacağını söyledi. Gelirini gördükten sonra depoda üretmeye başladığını kaydeden Şenli,“Bu işe 2010 yılında hobi olarak başlamıştım. Bir ton komposto ile başladım. Baktım güzel ve zevkli bir iş, geliri de güzel daha sonra burayı izole ettim. Buraya 8 ton kadar komposto koydum. 1 tonunda 350 kilo kadar mantar üretiliyor normalde. 350 kilonun altında ürettiğiniz zaman belki çok fazla kar olmaz ama 350 kilonun üzerinde ürettiğin anda para kazandırıyor. Köylülerimiz için derdim örnek olmaktı. Şu an da olduğuma da inanıyorum. İnşallah bu köyde ve çevre köylerde, Yuntdağ bölgesinde artarak devam eder. Çok büyük bir pazarı var. Mantar kültürü Türkiye’de daha yeni yeni oluşuyor. Avrupa’da birçok yemeklerde mantar var. İstiridye Mantarı 2010 yılından önce bilinmiyordu. Şimdi birçok yerde biliniyor. Bu mantar doğal. Bunda ilaç kullanamıyorsun. Yüzde 100 doğal ve organik olması gerekiyor. Önümüzdeki yıl bunu daha profesyonel olarak yapmayı düşünüyorum. Önce bir sarım odası oluşturup daha sonra seralarda yapmayı düşünüyorum. Bunun en önemli kısmı sarım odasıdır. Mantar yoğurt gibi bakteri olduğu için bunun sarım yapması geliyor, ondan sonra çıkıyor. Seneye de özel bir sarım odası oluşturduktan sonra bunları daha sonra seralara aktararak verim almayı düşünüyorum” diye konuştu.

    “Kilosu 25 lira”

    İstiridye Mantarı’na talebin yoğun olduğunu kaydeden Şenli, “Şehir pazarlarında satılıyor. Bunun İstanbul’da büyük bir pazarı var. 2011 ve 2012 yılında İstanbul’a gittim. Oradaki pazarları araştırdım. Orada fiyatı şu anda 25 lira. Bana 1 ton ile buraya araç gönderemeyeceklerini ancak malın çok olması halinde gelebileceklerini söylediler. Bu bölgede günlük 8-10 ton mantar üretilirse İstanbul pazarına da mantar gönderilebilir. Güzel bir pazarı var. Manisa’da çok fazla tüketilmese de yüksek bir talep var” diye konuştu.

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