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09.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Hollandalı turistler Türkiye için sabırsız

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin ana turizm pazarlarında lider konumda bulunan turizm örgütleriyle görüşmelerine devam ediyor.

Hollandalı turistler Türkiye için sabırsız

Türkiye’nin yoğun turist aldığı 5 ülkenin sektör temsilcileriyle ikili görüşmeler yapan Bağlıkaya, son olarak Hollanda Seyahat Acentaları Birliği (ANVR) Başkanı Frank Oostdam ile online toplantı yaptı. Bağlıkaya, 2021 yılında Hollanda turizm pazarından Türkiye’ye yönelik talep ve beklentiler hakkında bilgi aldı.

İki ülkenin arasındaki güçlü bağlara işaret eden Bağlıkaya, Hollanda’nın, Türkiye’nin ana pazarlarından biri olduğunu vurguladı ve pandemiye rağmen 2020’de yaklaşık 240 bin Hollandalının Türkiye’yi ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. ANVR Başkanı Frank Oostdam, Türkiye’de alınan salgın tedbirlerini çok etkileyici bulduklarını ifade etti.

‘Çok umutluyuz’

Bağlıkaya ve Oostdam, 2021 yılı öngörüsü hakkında da görüş alışverişi yaptılar. ANVR Başkanı Oostdam, “Normal zamanda Hollandalıların yüzde 50 - 60’ı yurt dışında tatil yapar. Bu yıl insanlar kendi arabalarıyla tatile gittiler, büyük otellerde kalmadılar, kamp yaptılar. 2021 yazında bu yıla göre büyük bir artış bekliyoruz. Normal dönemin yüzde 50’sine ulaşırız diye tahmin ediyoruz. Aşılanma sürecinin yaz tatil planlarında etkili olacağını düşünüyoruz. Büyük tur operatörleri rezervasyon almaya başladı. 2021 temmuz ayında çok fazla insanın yurt dışına çıkacağını düşünüyoruz. Türkiye konusunda beklentim yüksek. Hollanda - Türkiye pazarı için 2021’den çok umutluyum” diye konuştu.

 

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