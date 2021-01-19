HSBC, İngiltere'de 82 şubesini kapatacak

Bankadan yapılan açıklamada, HSBC'nin İngiltere'deki 593 şubesinden 82'sinin kapatılmasına karar verildiği, kapatılan şubelerde çalışanların işten çıkarılmayacağı, bu kişilerin yakın şubelerde çalışmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, son 5 yılda bankanın şubelerini kullanan müşteri sayısının üçte bir oranında azaldığı, müşterilerin yaklaşık yüzde 90'ının telefon, internet ya da akıllı telefon uygulama bankacılığı hizmetlerini kullandığı kaydedildi.