Huawei’den 50 milyon TL destek primi

Huawei Mobil Servisleri’nin yerli uygulama geliştiricileri arasında kullanımının artırılması, şirketin 2020 stratejik hedefleri arasında yer alıyor. Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, “Huawei Mobil Servisleri, yüksek performanslı Huawei akıllı telefonların verimli kullanımı için önemli bir platform olacak” dedi.



Türkiye Ar-Ge üssü olacak



Bu bağlamda, Huawei AppGallery’i en iyi şekilde geliştirmek için uygulama geliştiricilerle çalışma ağlarını sürekli genişlettiklerini söyleyen Wang, “Tüm dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarına daha kaliteli, ücretsiz ve zengin bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. Türkiye, HMS gelişimi için dünyanın merkez ülkelerinden biri oldu ve yine Türkiye denizaşırı ülkeler için Ar-Ge Merkezi üssü olacak. Türkiye için hâlihazırda 50 milyon TL destek primi ayırdık” diye konuştu. Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı ise Huawei Mobil Servisleri ile hem tüketicilerin, hem şirketlerin hem de Huawei’nin yepyeni bir deneyime tanıklık edeceğini belirtti.



Huawei Mobil Servisler Dijital Pazarlama Müdürü Ana Violante ise yaptığı sunum ile Huawei Asistan servisi üzerinde büyük önem taşıyan Huawei Ability Gallery (HAG) hakkında detayları bilgileri paylaştı.