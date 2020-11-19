Huawei’den Honor hamlesi

Satış tamamlandıktan sonra Huawei’nin, yeni Honor şirketinde herhangi bir hisseye sahip olmayacağı, karar alma faaliyetinde bulunmayacağı açıklandı. Marka, iş ortakları konsorsiyumu ve hükümet destekli işletmelerin yer aldığı yeni kurulan Shenzhen Zhixin New Information Technology tarafından yönetilecek.



15 milyar dolar



Honor, 2013 yılında kuruldu ve kısa sürede dünyada sevildi. 70 milyonluk satış rakamına ulaştı. Resmi bir açıklama yapılmasa da Honor’un satış bedelinin 15.2 milyar dolar yani 100 milyar Yuan olacağı söylentileri konuşuluyor. Reuters geçen hafta bu rakamı yazmıştı.