MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Huawei’den Honor hamlesi
ABONE OL
19.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Huawei’den Honor hamlesi

Çinli elektronik devi Huawei, Amerika’nın yaptırımları nedeniyle alt markası Honor’u sattığını duyurdu. Firma açıklamasında Amerika’nın yaptırımlarına vurgu yaptı. Satışın gerekçesi olarak, ”Tüketici tarafımız son zamanlarda büyük bir baskı altında. Bunun nedeni cep telefonu için gerekli olan unsurların tedarikinde yaşanan sıkıntılar. Bu satış Honor’un hayatta kalmasını sağlamak için yapılmıştır” açıklaması yapıldı

Huawei’den Honor hamlesi

Satış tamamlandıktan sonra Huawei’nin, yeni Honor şirketinde herhangi bir hisseye sahip olmayacağı, karar alma faaliyetinde bulunmayacağı açıklandı. Marka, iş ortakları konsorsiyumu ve hükümet destekli işletmelerin yer aldığı yeni kurulan Shenzhen Zhixin New Information Technology tarafından yönetilecek.

15 milyar dolar

Honor, 2013 yılında kuruldu ve kısa sürede dünyada sevildi. 70 milyonluk satış rakamına ulaştı. Resmi bir açıklama yapılmasa da Honor’un satış bedelinin 15.2 milyar dolar yani 100 milyar Yuan olacağı söylentileri konuşuluyor. Reuters geçen hafta bu rakamı yazmıştı.

Yenibosna'da iş yerinde patlamanın ardından yangın çıktıİstanbul Bahçelievler'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Marmara'da fırtına! Bu seferler iptal...

Son dakika... Marmara'da fırtına! Bu seferler iptal...

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

8 dakika sonra gökte kayboldu

8 dakika sonra gökte kayboldu

‘Yönetmeliğe uyulsa yanmazdı’

‘Yönetmeliğe uyulsa yanmazdı’

Sıradaki Haber