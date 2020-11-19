19.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Huawei’den Honor hamlesi
Çinli elektronik devi Huawei, Amerika’nın yaptırımları nedeniyle alt markası Honor’u sattığını duyurdu. Firma açıklamasında Amerika’nın yaptırımlarına vurgu yaptı. Satışın gerekçesi olarak, ”Tüketici tarafımız son zamanlarda büyük bir baskı altında. Bunun nedeni cep telefonu için gerekli olan unsurların tedarikinde yaşanan sıkıntılar. Bu satış Honor’un hayatta kalmasını sağlamak için yapılmıştır” açıklaması yapıldı
Satış tamamlandıktan sonra Huawei’nin, yeni Honor şirketinde herhangi bir hisseye sahip olmayacağı, karar alma faaliyetinde bulunmayacağı açıklandı. Marka, iş ortakları konsorsiyumu ve hükümet destekli işletmelerin yer aldığı yeni kurulan Shenzhen Zhixin New Information Technology tarafından yönetilecek.
15 milyar dolar
Honor, 2013 yılında kuruldu ve kısa sürede dünyada sevildi. 70 milyonluk satış rakamına ulaştı. Resmi bir açıklama yapılmasa da Honor’un satış bedelinin 15.2 milyar dolar yani 100 milyar Yuan olacağı söylentileri konuşuluyor. Reuters geçen hafta bu rakamı yazmıştı.