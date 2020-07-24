Huawei’ye Fransız engeli

Fransa da 5G şebekesi ekipmanı için Huawei’nin lisansını yenilemeyeceğini açıkladı. Fransız yetkililer, telekom şirketlerine Huawei’nin var olan lisanslarını bundan sonra yenilemeyeceğini duyurdu.Huawei’ye, ABD ve İngiltere de Huawei’nin 5G ekipmanlarına engel koyan ülkeler arasında. ABD, Huawei ekipmanlarının Çin tarafından casusluk amaçlı kullanıldığını iddia etmişti. Fransa'nın siber güvenlik ajansı ANSSI, operatörlerin diledikleri ekipmanı 3-8 yıl arası lisanslayarak kullanabileceğini belirmişti. Ancak Huawei ekipmanı kullanmayan şirketlere Huawei'ye geçmemeleri çağrısında bulunmuştu.