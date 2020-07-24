24.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Huawei’ye Fransız engeli
Çinli teknoloji firması Huawei’ye engel koyan ülkeler arasına yeni biri daha eklendi.
Fransa da 5G şebekesi ekipmanı için Huawei’nin lisansını yenilemeyeceğini açıkladı. Fransız yetkililer, telekom şirketlerine Huawei’nin var olan lisanslarını bundan sonra yenilemeyeceğini duyurdu.Huawei’ye, ABD ve İngiltere de Huawei’nin 5G ekipmanlarına engel koyan ülkeler arasında. ABD, Huawei ekipmanlarının Çin tarafından casusluk amaçlı kullanıldığını iddia etmişti. Fransa'nın siber güvenlik ajansı ANSSI, operatörlerin diledikleri ekipmanı 3-8 yıl arası lisanslayarak kullanabileceğini belirmişti. Ancak Huawei ekipmanı kullanmayan şirketlere Huawei'ye geçmemeleri çağrısında bulunmuştu.
İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.