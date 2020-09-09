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    HaberlerEkonomi Haberleri Hububat ve bakliyat ihracatı 8 ayda 4,6 milyar dolar oldu
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    09.09.2020 - 12:38 | | AA

    Hububat ve bakliyat ihracatı 8 ayda 4,6 milyar dolar oldu

    Türkiye genelinde hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının yılın 8 aylık döneminde 4 milyar 607 milyon 70 bin dolar olduğu bildirildi.

    Hububat ve bakliyat ihracatı 8 ayda 4,6 milyar dolar oldu

     

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, yazılı açıklamasında, ağustosta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gerçekleştirilen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 artışla 182 milyon 116 bin dolara çıktığını belirtti.

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 8 aylık dönemde gerçekleştirilen hububat bakliyat ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyar 419 milyon 791 bin dolara yükseldiğini kaydeden Altunkaya, "Pandemi sürecinde hububat ve bakliyat ihracatı kesintisiz sürekli artışa devam etti. Türkiye genelinde 2020 yılının 8 aylık sürecinde sektörde toplam 4 milyar 607 milyon 70 bin dolarlık ihracat yapıldı" ifadelerini kullandı.

    Altunkaya, Türkiye genelinde yapılan ihracatta ülke grupları bazında ilk sıranın 1 milyar 814 milyon 37 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine ait olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Güneydoğu'dan Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat ise 724 milyon 710 bin dolar. Bu rakam, bölgemizin toplam sektör ihracatının yüzde 51'ine tekabül ediyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında ülke grupları itibariyle ikinci sıra 1 milyar 87 milyon 907 bin dolarla Afrika ülkeleri. Üçüncü sırada ise 548 milyon 790 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri bulunuyor."

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