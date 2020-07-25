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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Hüsrana uğrayacaklar’
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    25.07.2020 - 07:00 | | DHA

    ‘Hüsrana uğrayacaklar’

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Halkbank’a yönelik açılan davayı değerlendirdi. Albayrak, “Halkbank’ımıza karşı ABD’nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde hiçbir hukuki dayanağı olmayan yeni bir dava açıldı. Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor” dedi.

    ‘Hüsrana uğrayacaklar’

    ABD’nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde açılan davanın hiçbir hukuki dayanağı olmadığını kaydeden Albayrak, “Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalardan sonra böyle gülünç davaları da gördük. Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

    “Bundan sonra da ülkemize, milletimize yakışır bu duruşu sürdüreceğiz” diyen Albayrak, “Türkiye’nin ideallerinden ve doğru bildiği yoldan ayrılmayacağını göremeyenler de hüsrana uğramaya devam edecektir” dedi.

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