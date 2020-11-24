IBAN yazmadan para transferi dönemi

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, güncellemeyle birlikte uygulamanın, IOS ve Android işletim sistemli cihazlarda son dönemde yapılan yeniliklerle uyumlu hale geldiğini belirtti.

Yenilenen VakıfBank Mobil ile artık hesap ve kartlara tek dokunuşla ulaşılabileceğine dikkat çeken Üstünsalih, en çok kullanılan para transferi ekranında da büyük değişiklikler yapıldığının altını çizdi. Abdi Serdar Üstünsalih, “VakıfBank müşterileri artık para gönderme işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirken, geçmişe yönelik varlıklarını da daha kapsamlı bir şekilde sorgulayabilecek. Ayrıca yeni uygulamamızda müşterilerimizin talebi üzerine birçok yeni özelliği devreye aldık. Tüm bu yeniliklerin yanında müşterilerimiz ve sektörümüz için yenilikçi diyebileceğimiz uygulamalarımıza da zemin olacak altyapı çalışmalarını da tamamlamış olduk. Bu yenilikçi uygulamaları da pek yakında duyurmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Kolay adres sistemi

TCMB ve BKM tarafından geliştirilen kişisel özel bir bilginin bir hesaba tanımlanmasıyla kolay para gönderimi sağlayan KOLAS sisteminde de öncü olduklarına dikkat çeken Üstünsalih, “Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. TCMB ve BKM’nin geliştirdiği Kolay Adres Sistemi’ne uyum süreçlerini de bu anlayışla hızla başlattık. Devreye aldığımız Kolay Adres Sistemi, hizmet anlayışımıza paralel, yenilikçi bir yaklaşım” dedi.