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    16.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İç turizm hareketleniyor

    Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, iç turizm hareketinin başlayacağı bir döneme girdiklerini, seyahat yasaklarının ve kısıtlamaların kaldırılmasının, iç hat uçuşlarının başlamasının avantaj sağladığını söyledi.

    İç turizm hareketleniyor

     

    Tatil kredilerinin verilmesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun konaklama satışlarında taksit sayısını 18 aya çıkarmasının turizm sektöründe itici güç olduğunu vurgulayan Yağcı, “İç pazardaki hareketlilik başlıyor, rezervasyonlar da geliyor. Tesisini açan otellerimiz var ancak asıl otel açılışları haziranın ikinci yarısından itibaren yoğunlaşacak” diye konuştu.

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