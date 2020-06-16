İç turizm hareketleniyor

Tatil kredilerinin verilmesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun konaklama satışlarında taksit sayısını 18 aya çıkarmasının turizm sektöründe itici güç olduğunu vurgulayan Yağcı, “İç pazardaki hareketlilik başlıyor, rezervasyonlar da geliyor. Tesisini açan otellerimiz var ancak asıl otel açılışları haziranın ikinci yarısından itibaren yoğunlaşacak” diye konuştu.