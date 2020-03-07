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    HaberlerEkonomi Haberleri İçme suyu arıtma tesisleri için tasarım esasları belirlendi
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    07.03.2020 - 10:13 | | AA

    İçme suyu arıtma tesisleri için tasarım esasları belirlendi

    Yer üstü ve yer altı kaynaklardan temin edilen suların arıtılması için inşa edilecek tesislerin nasıl tasarlanacaklarına ilişkin esaslar düzenlendi.

    İçme suyu arıtma tesisleri için tasarım esasları belirlendi

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, içme suyu arıtma tesislerinin tüm yardımcı üniteleriyle birlikte kurulması sırasında bütün yapılarda sızdırmazlık sağlanacak, işletme ve bakım için gerekli önlemler alınacak.

    Tesisteki tüm yapılar, sudan, çamurdan, hava ve gaz bileşenlerinden, sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan kimyasal, biyolojik ve diğer zararlı etkilere karşı dirençli olacak şekilde tasarlanacak.

    İçme suyu arıtma tesisleri dere yataklarının taşkın sahasına yapılmayacak. Taşkınlara karşı tesis çevresinde, çevre drenajı, kafa hendekleri gibi gerekli önlemler alınacak. Tesisin gelecekteki kapasitesi dikkate alınarak genişletilmesi için önlemler alınacak ve uygun alanlar tahsis edilecek. Arıza yapabilecek tüm mekanik ekipmanlar yedekli bulundurulacak.

    Bakım onarım sırasında, devreye girebilecek paralel birimler kurulacak veya kanal/boru hattıyla yedekleme sağlanacak. Her bir arıtma ünitesinden numune alabilecek tertibat kurulacak.

    Paslanmaz malzeme kullanılacak

    Arıtma tesisinde izleme, denetim, işletme, hizmet, temizlik ve bakım onarıma imkan sağlamak için güvenli erişim sağlanacak.

    Tesisteki bakım ve onarım noktalarının yeri, olumsuz hava şartlarında bile acil müdahalelere imkan verecek şekilde seçilecek.

    Tesis alanına, yetkisiz kişilerin girişini engellemek ve güvenliği sağlamak için tesis çevresi uygun tel çitlerle çevrilecek, kamera sistemiyle donatılacak ve özel güvenlik elemanları bulundurulacak. Tesis güvenlik duvarı dışına bölgenin rüzgar, yağış, iklim, fauna ve florasına uygun koku, toz ve ses kirleticilerini minimize edecek yükseklik ve vasıfta peyzaj projesi yapılarak ağaçlandırılacak, bu alan koruma alanı olarak belirlenecek.

    Arıtma tesisi içinde kullanılan tüm malzemeler içme suyu arıtımına uygun olacak şekilde seçilecek. Suyla temas eden metal yapı ve ekipmanlar için paslanmaz malzeme kullanılacak.

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