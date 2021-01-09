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09.01.2021 - 15:33 |

İcradan satılık araba!

2014 model Mercedes-Benz Axor 1840LS çekici icradan satışa çıkarıldı.

İcradan satılık araba!

Aracın muhammen bedeli 350 bin lira olarak açıklandı.

Aracın birinci satış günü 29 Ocak , ikinci satış gününün ise 2 Mart olduğu belirtildi.

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