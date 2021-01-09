09.01.2021 - 15:33 |
İcradan satılık araba!
2014 model Mercedes-Benz Axor 1840LS çekici icradan satışa çıkarıldı.
Aracın muhammen bedeli 350 bin lira olarak açıklandı.
Aracın birinci satış günü 29 Ocak , ikinci satış gününün ise 2 Mart olduğu belirtildi.
Türkiye'yi sarsan cinayet! 'Yaşasın babam artık gelmeyecek'Antalya'da 12 yıllık eşini kendisini dövüp, işkence yaptığı gerekçesiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, “Çocuklardan küçük olan 'Babamın eli ağırdı. Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı. Yaşasın artık babam gelmeyecek, biz dayak yemeyeceğiz değil mi?' diye söylediğini duydum. Çocuklar da şiddete uğramış" dedi.