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27.12.2020 - 15:53 |

İcradan satılık araç ilanı!

İcradan satılık araç ilanı fiyatıyla dikkat çekti. Satış ilanı Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...

İcradan satılık araç ilanı!

Ankara 13. İcra Dairesi icradan satılık bir araç ilanı verdi. İhalenin tarihi 25.01.2021 saati ise 11.40 olarak olarak belirlendi.

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Taksim’de kadın turist gazeteciye saldırdıTaksim’de bir turiste sigara içtiği için ceza kesildi. Turistin eşi ise o anları görüntülemek isteyen basın mensubuna saldırıp kamerasını elinden almaya çalıştı. Meydandaki turistlerin çoğunun maske ve sigara kuralını hiçe saydıkları görüldü.
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