İcradan satılık gemi!

Milli Gemi Sicili kütük kayıt örneği kayıtlarına göre Tuncay Sagun adıyla kayıtlı olan geminin Urla İcra Dairesi tarafından satışı yapılacaktır.

Gemi servis motoru balık hasatına ve çiftlik balıkçılığı faaliyetine uygun olarak dizayn edilmiş, yüzebilir durumda ve faaldir.

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