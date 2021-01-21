21.01.2021 - 16:41 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
İcradan satılık gemi!
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, 2012 model gemi icradan satışa çıkarıldı.
Milli Gemi Sicili kütük kayıt örneği kayıtlarına göre Tuncay Sagun adıyla kayıtlı olan geminin Urla İcra Dairesi tarafından satışı yapılacaktır.
Gemi servis motoru balık hasatına ve çiftlik balıkçılığı faaliyetine uygun olarak dizayn edilmiş, yüzebilir durumda ve faaldir.
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