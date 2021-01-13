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13.01.2021 - 13:48 |

İcradan satılık kamyonet!

2011 Mitsubishi Canter kamyonet icradan satışa çıkarıldı.

İcradan satılık kamyonet!

Aracın muhammen bedeli 170 bin lira olarak açıklandı.

Birinci satış günü 18 Şubat'ta yapılacak.

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Kontrolden çıkan minibüs önce kaldırıma çıktı ardından yolda yan yattıAtaşehir TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevkisi yan yolda ilerleyen bir ticari minibüs kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıkıp çitleri ve direği devirdi, ardından yola devrilerek yan yattı. Minibüs içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
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