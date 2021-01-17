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17.01.2021 - 15:09 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

İcradan satılık villa ilanı

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Silivri'de 668 m² havuzlu villa icradan satışa çıkarıldı.

İcradan satılık villa ilanı

İstanbul ili, Silivri İlçesi, Canbazlıtepe Mevkiinde bulunan 682,59m2'lik taşınmaz icradan satışa çıkarıldı.

Taşınmazın muhammen bedeli  2.5 milyon lira  olarak açıklanırken birinci satış günü ise 30 Mart olarak duyuruldu.

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Kar yağışı yurdu etkisi altına aldıİstanbul'un Anadolu Yakası'nda başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu. Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de ara sokaklarda yerler ve evlerin üstleri karla kaplandı. Belediyeye ait yol tuzlama araçları ise sokaklarda çalışmalar yaptı.
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