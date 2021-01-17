İcradan satılık villa ilanı

İstanbul ili, Silivri İlçesi, Canbazlıtepe Mevkiinde bulunan 682,59m2'lik taşınmaz icradan satışa çıkarıldı.

Taşınmazın muhammen bedeli 2.5 milyon lira olarak açıklanırken birinci satış günü ise 30 Mart olarak duyuruldu.

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