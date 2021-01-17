17.01.2021 - 15:09 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
İcradan satılık villa ilanı
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Silivri'de 668 m² havuzlu villa icradan satışa çıkarıldı.
İstanbul ili, Silivri İlçesi, Canbazlıtepe Mevkiinde bulunan 682,59m2'lik taşınmaz icradan satışa çıkarıldı.
Taşınmazın muhammen bedeli 2.5 milyon lira olarak açıklanırken birinci satış günü ise 30 Mart olarak duyuruldu.
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