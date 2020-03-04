04.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
İDDMİB, Özbekistan’a çıkarma yapacak
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 20 üye firmanın katılımıyla Özbekistan’a sektörel ticaret heyeti düzenleyecek. İDDMİB’den yapılan açıklamaya göre, İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki başkanlığında 23-26 Şubat’ta düzenlenecek sektörel ticaret heyetine yönetim kurulu üyeleri de eşlik edecek.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin 2019 yılında yüzde 15.3 artarak 2 milyar dolara ulaştığını belirterek, iki ülke arasındaki ticarette büyük bir potansiyel olduğuna dikkat çekti.
Türkiye’nin Özbekistan’a olan ihracatının geçen yıl yüzde 9.6 artarak 1.04 milyar dolara yükseldiğini aktaran Öztiryaki, sektör ihracatının da yüzde 10.4 artarak 45 milyon dolar olduğunu bildirdi.