İDDMİB, Özbekistan’a çıkarma yapacak

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin 2019 yılında yüzde 15.3 artarak 2 milyar dolara ulaştığını belirterek, iki ülke arasındaki ticarette büyük bir potansiyel olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin Özbekistan’a olan ihracatının geçen yıl yüzde 9.6 artarak 1.04 milyar dolara yükseldiğini aktaran Öztiryaki, sektör ihracatının da yüzde 10.4 artarak 45 milyon dolar olduğunu bildirdi.