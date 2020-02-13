İGA’da üst düzey atama

İnankul, IST Bilişim AŞ Genel Müdürü ve aynı zamanda İGA Havalimanı İşletme Grubunda Bilgi Teknolojileri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.



İGA Sistem, İcra Kurulu Üyesi görevini de yürütecek olan İnankul, dijital havalimanı konseptinin önemli bir parçasını oluşturan yeni nesil akıllı ticaret platformlarının İstanbul havalimanında konumlandırılmasına liderlik edecek.



İstanbul Havalimanı’nın, inşaat aşamasından tam kapasite operasyona geçme sürecinde aktif rol oynayan İnankul, havalimanında proje yönetimi, teknolojik altyapı tasarımı ve özel havalimanı sistemleri geliştirme konularında önemli görevler üstlendi.



