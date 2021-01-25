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25.01.2021 - 15:00 | | AA

İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına taksit

İGDAŞ, gecikmiş doğal gaz fatura borçları için taksitli ödeme kampanyası başlattı.

İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına taksit

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İGDAŞ, gecikmiş fatura borcu olan abonelere 10 takside kadar ödeme imkanı sunuyor.

Kampanyadan, son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamış, en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle, son ödeme tarihi, 1 Kasım 2020 öncesi olan ve bir adet ödenmemiş faturası bulunan aboneler yararlanabilecek.

Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen aboneler, anapara ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da komisyon olmadan, anlaşmalı bankaların kredi kartı ile 10 taksitte ödeyebilecek.

Nakit olarak ödemek isteyenlere ise kampanyaya giriş tarihine kadarki gecikme bedelini peşinatla birlikte ödemek kaydıyla, borçlarını 4 taksit halinde ve vade farkı olmaksızın ödeme imkanı sunuluyor.

Aboneler, işlemlerini, İGDAŞ vezneleri, www.internetsubesi.igdas.istanbul internet sitesi, İGDAŞ Mobil ve işlem noktalarından gerçekleştirebilecek.

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