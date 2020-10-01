01.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
İhalelere e-teminat mektubu
Kamu İhale Kurumu (KİK), Kovid-19 sürecinde ivme kazanan elektronik ihalelerde (e-ihale) teminat mektubunun elektronik olarak sunumunu zorunlu hale getirdi.
Ayrıca belirli istisnalar haricinde idarelerce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin yapılması yasaklandı. İhalelere yerli isteklilerin katılımı, yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilmemesine yönelik mevzuat da hayata geçirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.