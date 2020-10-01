85,74BİST1.1450.00EURO9.070.23USD7.71-0.12ALTIN467.79-1.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İhalelere e-teminat mektubu
    ABONE OL
    01.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İhalelere e-teminat mektubu

    Kamu İhale Kurumu (KİK), Kovid-19 sürecinde ivme kazanan elektronik ihalelerde (e-ihale) teminat mektubunun elektronik olarak sunumunu zorunlu hale getirdi.

    İhalelere e-teminat mektubu

    Ayrıca belirli istisnalar haricinde idarelerce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin yapılması yasaklandı. İhalelere yerli isteklilerin katılımı, yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilmemesine yönelik mevzuat da hayata geçirildi. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul’da 1 yılda 186 ‘YTS’ yakalandı

    İstanbul’da 1 yılda 186 ‘YTS’ yakalandı

    Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

    Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Türkiye’nin vicdan yarası

    Türkiye’nin vicdan yarası

    Sıradaki Haber