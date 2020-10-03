İhbar Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş Hukukuna göre sigortalı çalışan tüm işçilerin pek çok hakkı bulunmaktadır. Bunlardan birisi de ihbar tazminatıdır. Çeşitli sebeplerden dolayı işten çıkarılan işçilere iş yeri çalışma sürelerine göre ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.



İhbar Tazminatı Nedir?



İhbar tazminatı işin işveren tarafından sonlandırılan kişinin iş yerinde kıdemi yani iş yerinde geçirdiği süreye göre belirli bir süre önce fesih edildiğine dair bilgiye ait bir ücret ödemesi durumudur. Bu durum işveren ve işçi arasında tam tersi içinde geçerlidir. Bu tazminatın asıl amacı çalışan ve işvereni işi bırakma veya işten çıkarma gibi durumlar ile mağdur edilmesini engellemektir.



İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?



İş Kanunu'na göre işçi veya işveren hizmet sözleşmesini bildirim sürelerine uymadan sona erdirmeleri durumunda bildirim süresine ait ücret tutarını ihbar tazminatı olarak ödemektedir. İhbar tazminatları işçinin hizmet sürelerine bakılarak hesaplaması yapılmaktadır. İhbar tazminatları hesaplanır iken dikkate alınacak olan süreler şunlardır:



- 6 aydan daha az süre ile çalışan işçiler için 2 hafta

- 6 ay ile 1.5 yıl süre ile çalışan işçiler için 4 hafta

- 1.5 yıl ile 3 yıl arası çalışan kişiler için 6 hafta

- 3 yıldan fazla çalışan kişiler için 8 haftaya göre ihbar tazminatı hesaplanmaktadır.



En Basit Yöntem İle İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?



İhbar tazminatı hesaplanmasında kıdem tazminatında olduğu gibi işçinin son brüt ücreti tespit edilir ve bu ücret her ay düzenli bir şekilde ödenen işçinin diğer yan hakları ile giydirilir. Ayrıca İş Kanunu'nda madde 32'de belirtildiği gibi işçiye emeği karşılığı verilen ücretler dışında para veya para ile ölçülebilir bir nitelikte yardım yapıldı ise bunlar da dikkate alınmalıdır.