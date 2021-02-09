İhbar Tazminatı Nedir? İhbar Tazminatı Kaç Ayda Hak Edilir, Kaç Ay Ödeme Alınır?

İşçi ve işveren arasında yaşanan anlaşmazlıkların en önemli yanlarından biri ihbar tazminatıdır. Bu sebepten dolayı pek çok kişi ihbar tazminat hakkında gerekli bilgiler almaya çalışıyor. Böylece herhangi bir hataya düşmeden yapılan işlemler neticesinde, işçi çalıştığı yerden ihbar tazminatı alma hakkını elde edebilir.

İhbar Tazminatı Nedir?

Birçok işçi ihbar tazminatı nedir sorusunun cevabını merak ediyor. İşçinin işten haber verilmeden ya da ihbar süresi bitimi neticesinde, işveren tarafından işçiye ödenmek zorunda olan miktara ihbar tazminatı denir. Bu tazminat hem işçi tarafından alınabilir hem de işveren bunu elde edebilir. İşveren işçiyi herhangi bir şekilde haber vermeden eğer çıkarma işlemi gerçekleştirirse tazminat ödemek zorunda kalır. Aynı şekilde işçi haber vermeden işi bırakırsa, yine işverene tazminat ödemek zorunda kalabilir.

İhbar Tazminatı Kaç Ayda Hak Edilir?

İşten çıkmayı çıkarılma durumları kapsamında, önceden verilecek haber ile beraber ihbar tazminatı süresi başlar. Bu süre kişinin çalıştığı zamana bağlı olarak değişkenlik gösterir.

- 6 aydan az sürmüş çalışmaları için 2 hafta

- 6 aydan 1,5 yıla kadar 4 hafta

- 1,5 yıldan 3 haftaya kadar 6 hafta

- 3 yıldan fazla sürmüş çalışmalar için ise 8 hafta

Genel olarak bu süreler dahilinde ihbar tazminat miktarı belirlenir ve buna bağlı olarak ödeme gerçekleştirilir.

İhbar Tazminatı Kaç Ay Ödeme Alınır?

Çalışma süresine bağlı olarak ihbar tazminatı ödeme süresi farklılık yaratmaktadır. Bu bağlamda 2 haftadan başlamak suretiyle 8 haftaya kadar devam eder.