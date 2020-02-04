İHBİR,13,7 milyar dolarlık ihracat hedefini aşmakta kararlı

Almanya'nın Köln kentinde devam eden, 50. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı'nda, AA muhabirine değerlendirmede bulunan Okutur, markalaşmanın ve ambalajın önemine vurgu yaptı.

İHBİR Başkanı Okutur, "Ürünlerimizin çok iyi kalitede, çok lezzetli ve yüksek standartlı olduğu dünyanın her yerinde kabul edilmiş durumda. Türkiye'deki üretici ve ihracatçı üyelerimiz bu konuda çok başarılılar. Ambalajlama ve markalaşma konusunda bazı eksiklerimiz vardı ancak bu açığı kapatıyoruz. Birlik olarak üyelerimizi bu konuda çok teşvik ediyoruz. Dünya pazarında yer almak için bu güzel, lezzetli ve yüksek kalite ürünlerimizi daha güzel ambalajlayalım ve daha iyi markalarla dünya pazarına çıkalım." dedi.

Markalaşıp ambalajlama konusunda ülke olarak kısa sürede çok yol kat ettiğimize işaret eden Okutur, "Üyelerimiz günümüzün modern trendlerine uygun şekilde ambalajlarını geliştirdiler ve pazarda yerlerini aldılar, sonuçlarını da görüyorlar. Ürünlerini daha katma değerli satma imkanı var, pazarlarda daha büyük alanda yer alma imkanları var ve siparişlerini hızlıca arttırıyorlar bu şekilde. Ambalajlama, markalaşma ve ürünlerin hak ettiği biçimde dünyaya katma değerli satılması konusu çok önemli." şeklinde konuştu.

"Hedeflerin üzerine çıkacağız"

İhracatçılar Birliği olarak her yıl ihracat rakamlarını artırdıklarını ifade eden okutur, şunları kaydetti:

"1,7 milyar dolarlık ihracat rakamımızı 2019'da 2 milyar doların üzerine çıkarmış vaziyetteyiz. Türkiye'deki hububat birlikleri olarak 2023 hedefimiz 13,7 milyar dolar, bu hedefe ulaşacağımız konusunda hiçbir endişem yok. Bu yıl ihracatta 9 milyar dolar civarındayız ama 2023 yılı için koyduğumuz 13,7 milyar dolar ihracat hedefimizi kolaylıkla aşacağımızı görüyorum, çünkü bu artış hızıyla o hedefleri daha erken yakalayıp hedeflerin üzerine çıkacağımızı görüyoruz."

50. yılını dolduran ISM fuarına 20 yıldır katıldıklarını ifade eden Okutur, "Bizim ve Türkiye'deki ihracatçı firmalarımız için çok önemli bir fuar. Buraya çok ciddi alım heyetleri ve alıcılar geliyor. Türkiye'deki ihracatçı üyelerimiz de bu konuda çok bilinçliler ve bu fuarın dünyaya açılan bir kapı olduğunu görüyorlar. Milli katılım olarak bulunduğumuz bu fuarda Türk ürünlerini sergileyip o pazarlarda yer alma imkanına sahip oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke olarak avantajlıyız

Uçantay Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Başar ise Türkiye'nin konumu gereği Avrupa, Orta Doğu ve Rusya pazarının ortasında yer aldığını, bunun da kendilerine stratejik açıdan avantaj sağladığını belirtti.

Başar, "En uygun fiyata en kaliteli, ürünü tedarik etme, üretme şansımız var. Böyle olunca da Çinlilere göre pazara yakınlık açısından daha avantajlıyız. Bahsettiğim önemli pazarlara biz tedariği en fazla bir haftada sağlayabiliyoruz. Böylece kaliteli ürünleri uygun fiyata tedarik edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

ISM fuarı, 5 Şubat'a kadar gezilebilecek.