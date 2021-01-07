İhracat beşincisi Gaziantep 2021'den umutlu

muhabirine, 2020 yılında pek çok acının yaşandığını ve büyük bir salgınla savaşıldığını anımsatarak, tüm bu olumsuzluklara karşın en önemli moral kaynağının Gaziantep'ten gerçekleştirilen ihracat olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, 2019 yılını Gaziantep'in "Türkiye'den en fazla ihracat gerçekleştiren 6'ncı il" olarak tamamladığını, bu sene ise kentin sıralamada bir üste çıktığını belirterek, "2020 yılını bir önceki yıla oranla yüzde 6,2 artışla 7 milyar 935 milyon dolar ile kapattık ve en fazla ihracat gerçekleştiren 5. il olarak Türkiye ihracatındaki payımızı yüzde 5'e yükselttik. Aralık ayı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 41,7 artış gösterdi. Rekor düzeydeki ihracatımızla da net bir şekilde görülüyor ki Gaziantep her koşulda, her zorlu durumda dahi gelişmeye, üretmeye, katma değer sağlamaya devam ediyor." dedi.

Azimle çalışmaya devam etmelerinin gerektiğini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bizleri çok zorlu bir yılın beklediğini biliyoruz. Bu başarıların sürdürülebilir olması ve daha iyi seviyelere gelmesi için devletimizin desteğine ihtiyacımız var. KOBİ’lerimizin, iş insanlarımızın rahatlamaya, omuzlarındaki yükün hafifletilmesine ihtiyacı var. Herkesin malumu bizler 2020 yılında ayakta kalabilmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Çok şükür de ayaktayız. Yeni yılda daha kapsayıcı şekilde açıklanacak destek paketlerinin müjdesini bekliyoruz. Gaziantep'in çok büyük hedefleri var. Tüm rakamlar ve veriler de gösteriyor ki Türkiye'nin parlayan yıldızı Gaziantep'tir. Bizim de GTO olarak tek bir amacımız var: Gaziantep'in kalkınmasına, refah seviyesinin yükselmesine, sosyo-kültürel seviyesinin artmasına, her anlamda gelişmesine katkı sağlamak. Bu uğurda ihracatçılarımıza, üyelerimize mesai saati gözetmeksizin hizmet veriyor, hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerle şehrimize değer katıyoruz."

Yıldırım, 2021 yılında Gaziantep için tamamı dış kaynaklı toplam 15 milyon liralık 7 projeyi daha hayata geçireceklerini bildirerek, yeni yılda da her ne olursa olsun birlik ve beraberlik içerisinde katma değer üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

GSO Başkanı Ünverdi'den e-ticaret vurgusu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi ise büyük umutlarla başlanan 2020 yılının başta salgın olmak üzere çok sayıda sorun nedeniyle oldukça zorlu geçtiğini ifade etti.

Yaşanan sorunlara rağmen Türkiye'nin önemli bir üretim ve ticaret üssü olan Gaziantep'in süreci başarıyla tamamladığını bildiren Ünverdi, şöyle devam etti:

"Gaziantep olarak pandemiye rağmen üretim, ihracat ve istihdamımızı sürdürdük. 2019 yılını tüm güçlüklere rağmen 7,5 milyar dolar gibi rekor ihracatla kapatmıştık. 2020'ye de bugüne kadarki en yüksek ocak ayı ihracatıyla başladık ve şubat ayında da artışımız devam etti. Ancak ülkemizde salgının görülmesiyle mart, nisan ve mayıs aylarında maalesef şehrimizin ihracatında ciddi düşüşler oldu. Haziran ayı itibarıyla yeniden artıya geçtik ve yıl sonu itibarıyla da ihracat rekoruyla 2020'yi kapattık."

E-ticaret ve e-ihracat gibi salgınla birlikte önemi artan pazarlardan daha fazla pay alabilmek için çok fazla mesai harcayacaklarını aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Şirketlerimiz de güncel koşullara kendini hazırlamalı, yeni teknolojilere adapte olmalı, süreci iyi yönetmeli ve talepleri iyi analiz etmeliler. Bu anlamda e-ticaret ve e-ihracatlardan daha fazla pay almalıyız. Ülkemizin Orta Doğu'ya açılan kapısı konumunda olan gazi şehrimizin de bu süreçte üretim çeşitliliği ve insan kaynağı ile çok daha öne çıkacağına inanıyorum. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de değişime yönelik analizlerde bulunuyor, hayata geçirdiğimiz projelerle şehrimizin teknolojik dönüşümüne ve dijitalleşmesine öncülük ediyoruz. Bu bilinçle 2021 yılında Gaziantep'in yine önemli kazanımlar elde edeceğine yürekten inanıyoruz."