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    HaberlerEkonomi Haberleri İhracat birim değeri Nisan'da yüzde 3.8 azaldı
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    10.06.2020 - 10:56 | | AA

    İhracat birim değeri Nisan'da yüzde 3.8 azaldı

    İhracat birim değer endeksi Nisan'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 azaldı.

    İhracat birim değeri Nisan'da yüzde 3.8 azaldı

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3.0, yakıtlarda yüzde 67.4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0.9 azaldı.

    İhracat miktar endeksi de aynı dönemde yüzde 39.3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 46.4 azalırken, yakıtlarda yüzde 2.0 arttı.

    İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.0 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9.5, yakıtlarda yüzde 48.2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5.4 azaldı.

    İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4.2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3.9, yakıtlarda yüzde 26.4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18.1 azaldı.

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