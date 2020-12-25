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HaberlerEkonomi Haberleri ‘İhracat iplik değil, bitmiş ürün olmalı’
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25.12.2020 - 07:00 | | BURSA AA

‘İhracat iplik değil, bitmiş ürün olmalı’

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Dünyanın her yanına ihracat yapıyoruz ama ihracat iplik olarak değil, bitmiş bir ürün, perde, jean pantolon ya da maske olarak yapılmalı” ifadesini kullandı.

‘İhracat iplik değil, bitmiş ürün olmalı’

Engin, “TİM Women Export Talks - 3” buluşmaları kapsamında, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen “İhracata Nasıl Başladık, Nasıl Başardık?” konulu toplantıda, krizlerin girişimciler için büyük fırsatlar olduğunu, pandemi sürecinin girişimcileri harekete geçirdiğini anlattı. Pandemi sürecinin getirdiği sorunlara çare olabilecek projelerle seslerini duyurmanın girişimciler için önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Engin, şunları kaydetti:

“Tekstil ve konfeksiyonda çok şanslı bir ülkeyiz. Hammadde ihraç eden ülke olmayı Türkiye’ye yakıştıramıyorum. Bizim ihracatını yaptığımız ürünler, fonksiyonel ürünler. Dünyanın her yanına ihracat yapıyoruz ama ihracat, iplik olarak değil, bitmiş bir perde, jean pantolon ya da maske olarak yapılmalı.”

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