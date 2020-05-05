İhracat nisanda Kovid-19 ile düştü

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 45.11 artışla 3 milyar 965 milyon dolar seviyesine yükseldi. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 34.31 düşüşle 21 milyar 950 milyon dolar olarak belirlendi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 69.4 oldu.



Salgında başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerindeki pazar ve talep daralmaları ile sınırlardaki karantina önlemleri nisan ihracatında görülen düşüşün ana nedeni oldu. Mart ve nisandaki düşüş, yılın ilk 2 ayında yüzde 4 artış gösteren ihracatta ibrenin 4 aylık dönem itibarıyla negatife dönmesine yol açtı. Ocak-nisan döneminde ihracat yüzde 13.58 azalarak 51.7 milyar dolara gerilerken, ithalat yüzde 0.1 artarak 68.6 milyar dolara yükseldi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, nisan ayı ihracat rakamlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:



“Kovid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için eylem planlarını devreye aldık. Hedeflerimiz Kovid-19’dan büyük.”