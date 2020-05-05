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    HaberlerEkonomi Haberleri İhracat nisanda Kovid-19 ile düştü
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    05.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İhracat nisanda Kovid-19 ile düştü

    Ticaret Bakanlığı’nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, nisanda ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sert etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41.38 gerileyerek 8 milyar 993 milyon dolar, ithalat yüzde 28.31 azalarak 12 milyar 957 milyon dolar oldu.

    İhracat nisanda Kovid-19 ile düştü

    Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 45.11 artışla 3 milyar 965 milyon dolar seviyesine yükseldi. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 34.31 düşüşle 21 milyar 950 milyon dolar olarak belirlendi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 69.4 oldu.

    Salgında başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerindeki pazar ve talep daralmaları ile sınırlardaki karantina önlemleri nisan ihracatında görülen düşüşün ana nedeni oldu. Mart ve nisandaki düşüş, yılın ilk 2 ayında yüzde 4 artış gösteren ihracatta ibrenin 4 aylık dönem itibarıyla negatife dönmesine yol açtı. Ocak-nisan döneminde ihracat yüzde 13.58 azalarak 51.7 milyar dolara gerilerken, ithalat yüzde 0.1 artarak 68.6 milyar dolara yükseldi.

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, nisan ayı ihracat rakamlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

    “Kovid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için eylem planlarını devreye aldık. Hedeflerimiz Kovid-19’dan büyük.”

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
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