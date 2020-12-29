‘İhracat odaklı büyüme 2021’de devam edecek’

ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, iç pazardaki daralmaya rağmen Avrupa pazarındaki talebin devam etmesi sayesinde üretimde bir düşüş yaşamadıklarına dikkat çekti. 2020’nin ilk yarısında 111 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Hatiboğlu, 2020 yılını 260 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedeflediklerini söyledi. 6 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat yapan ASAŞ, Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında yer alıyor. Bu yıl ihracat odaklı bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Hatiboğlu, “2019’da ihracatın tüm satışlarımızdaki oranı yüzde 53 oldu. 2019 yılı toplam ihracat tutarımız 268 milyon dolar iken 2020 yılının ilk 6 ayında 111 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2020 sonu rakamımızın 260 milyon dolar olmasını bekliyoruz” dedi.

Büyümenin ancak yatırımla mümkün olacağını söyleyen Hatiboğlu, bu çerçevede şirketin yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. 2019 ve 2020 yılında alüminyum sektörüne yönelik hizmet veren iki iş birimi için yaklaşık 22.5 milyon euro’luk yatırım yaptıklarını söyleyen Hatiboğlu, “2021 yılı ve sonrası için piyasadaki gelişmelere bağlı olarak, kapasitemizi arttırıcı yatırımlar planlayabiliriz” dedi.