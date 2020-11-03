İhracat rekora koştu

Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin ihracattaki kapasitesini koruduğunu ifade eden Pekcan, “Ekim ayı ihracatımız yüzde 5.6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayına göre de ihracatımızı 8.3 artırmış olduk. 17 milyar doların üzerinde gerçekleşen bu rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı” diye konuştu.

Altın hariç veri ne gösterdi?

Koronavirüs salgını koşullarına rağmen 17.3 milyar dolarlık ihracatın Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesi niteliğini taşıdığını vurgulayan Pekcan, bunun reel sektörün direncini ve gücünü gösterdiğini dile getirdi. Pekcan, “17.3 milyar dolarlık ekim ayı ihracatı aynı zamanda, Türkiye’nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak ve pandemi sonrasında en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının ayrı bir teyidi” değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, altın hariç verileri de paylaşmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Altın, ticareti yapılan bir emtia olduğu kadar, sermaye değeri taşıyan bir tasarruf veya yatırım aracı. Biz de altın hariç verileri sizlerle paylaşacağız. Nitekim, en çok altın ticaretinin yapıldığı ülkelerden İngiltere şubattan itibaren dış ticaret verilerini altın hariç paylaşmaktadır. Ekim ithalatına baktığımızda 19.7 milyar dolarlık ithalatın 2 milyar dolarının sadece ekim ayında altın ithalatı olduğunu görüyoruz.

Altın hariç ithalatımız 17 milyar 718 milyon dolar oldu. Daha da çarpıcı olarak 2020 genelinde, Türkiye’nin ithalatında artış değil azalış olduğunu görüyoruz. 10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 5.1 düşmüş ve 155 milyar 403 milyon dolar ile sınırlı kalmıştır. Resmi olarak 10 ay itibarıyla 175.9 milyar dolar ithalat içinde 20.5 milyar dolar altın ithalatı bulunmaktadır.”

Otomotiv ihracatı ilk sırada

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dünyanın pandeminin ikinci dalgasıyla yüzleştiği, birçok ülkede vaka sayılarının tekrar rekor seviyelere ulaştığı bu dönemde, “İhracatla Yükselen Türkiye” için gecesini gündüzüne katarak çalışan ihracatçılara teşekkür etti.

Küresel ticaretin önemli ve zorlu bir virajı alırken, Türk ihraç ürünlerini, dünyanın dört bir köşesine ulaştırmaya devam ettiklerini anlatan Gülle, hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurguladı.

Paritenin pozitif etkisi...

Gülle, bu süreçte bakanlığın destekleriyle daha çok çalışarak, geliştirdikleri alternatif modellerle Türk ihracatçısının olağanüstü koşullarda ne kadar başarılı olduğunu dünyaya bir kez daha kanıtladıklarını söyledi.

TİM rakamlarına göre otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 915 milyon 981 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Otomotivi, 1 milyar 857 milyon 564 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 725 milyon 231 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi. Ekim ayında en fazla ihracat artışı yüzde 160.9 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

En çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 620 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 495 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 966 milyon dolar ile Irak olarak belirlendi. Son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata pozitif yansıdı. Ekim ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 483 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yılın 10 ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 507 milyon dolar oldu.