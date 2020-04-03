İhracata virüs çelmesi geldi

Mart ayında ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle yüzde 17.81 azaldı.



Ticaret Bakanlığı’nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, martta ihracat, salgının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.81 gerileyerek 13 milyar 426 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 3.13 artışla 18 milyar 821 milyon dolara yükseldi.



Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 181.79 artışla 5 milyar 395 milyon dolar seviyesine çıktı. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 6.76 düşüşle 32 milyar 247 milyon dolar olarak belirlendi.



Sipariş iptalleri



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, tüm dünyayı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgınına dikkat çekti. Pekcan, başta komşu ülkeler Irak ve İran sınırlarında alınan karantina önlemleri nedeniyle araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılması olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinde görülen talep daralmaları ve sipariş iptallerinin mart ayı ihracatındaki düşüşün ana nedenleri olduğunu bildirdi.

Pekcan, “Ticaret Bakanlığı olarak Kovid-19 pandemisiyle gerçekleşen bu sürecin etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek için ihracatçılarımıza yönelik her türlü tedbiri alıyoruz ve dünyaya örnek olacak temassız ticaret uygulamasıyla ‘üretime ve ihracata devam’ diyoruz” ifadesini kullandı.



Karantina olumsuz etkiledi



Mart ayı ihracatında görülen düşüşün ana nedeni, tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını oldu. Bu nedenle başta komşu ülkeler Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları ihracatı olumsuz etkiledi.

Yılın ilk 3 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.93 azalarak 42 milyar 783 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 10,28 artarak 55 milyar 662 milyon dolara yükseldi. Ocak-mart döneminde dış ticaret hacmi yüzde 3,62 artışla 98 milyar 446 milyon dolara çıktı.



Güvenilir limanız yine rekor kırarız



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin, ihracatçısının proaktif gücüyle dünya ekonomisini durma noktasına getiren koronavirüse karşı iyi bir sınav verdiğini belirterek, “Türk ekonomisinin şoklara dayanıklı olduğuna ve Türk ihracatçısının da bu süreçten güçlenerek çıkacağına dair inancımız tamdır” dedi.

Merkezi AB oldu

Gülle mart ihracat rakamlarının koronavirüs salgınının küresel ticarete etkisini gösterdiğini dile getirerek, “Bu yılın üçüncü ayında, koronavirüs salgınının merkezinin en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği’ne kayması, dünya genelinde gözlenen talep şoku ve tedarik zincirindeki kırılmaların etkisini, güçlü bir şekilde küresel ticaret üzerinde gözlemlemeye başladık ve ihracatımız da bu tablodan doğal olarak etkilendi” diye konuştu. Gülle, şöyle devam etti.



“Çin, Almanya ve İtalya gibi birçok ihracatçı ülkenin aksine ihracatçı sayımız artarken, pazarlarımızı genişletmeyi başardık. Bu denli zorlu bir tabloya rağmen önceki deneyimlerimizden hareketle Türk ekonomisinin şoklara dayanıklı olduğuna ve Türk ihracatçısının da bu süreçten güçlenerek çıkacağına dair inancımız tamdır.

2020 ve sonrası için hedeflerimizin arkasındayız. Yolumuza devam edeceğiz. Salgının sona ermesinin ardından ihracatçılarımız yaşanan bu kaybı ciddi manada telafi edecek, ihracatta Türkiye’nin küresel ticaretin ‘güvenilir limanı’ olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir.”