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    HaberlerEkonomi Haberleri İhracatçılar için ülkelerdeki Kovid-19 tedbirlerini gösteren aplikasyon hazırlandı
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    18.03.2020 - 12:34 | | AA

    İhracatçılar için ülkelerdeki Kovid-19 tedbirlerini gösteren aplikasyon hazırlandı

    Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ihracat yaptıkları ülkelerde alınan tedbirlerin, uygulamaların ve salgının hangi noktaya geldiğini online olarak görebilecekleri bir aplikasyon hazırladıklarını bildirdi.

    İhracatçılar için ülkelerdeki Kovid-19 tedbirlerini gösteren aplikasyon hazırlandı

    Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyayı etkisi altına aldığını ve tedbir amaçlı olarak ihracat yapılan ülkelerle sınırların kapandığını anımsattı. Bu doğrultuda kendilerinin anlık olarak sınır kapılarını gösteren bir aplikasyon hazırladıklarını dile getiren Bahar, farklı ülkelerin gümrük kapılarında alınan önlemlerin, salgına dair güncel bilgilerin, salgının yük ve yolcu taşımacılığına yönelik etkilerinin uygulamada yer aldığını bildirdi.

    Üyelerin uygulamayı cep telefonlarına ücretsiz indirebileceklerini aktaran Bahar, "BAİB üyeleri aplikasyona girdiği zaman hangi ülkede, neler yaşanıyor, ne tür tedbirler alınmış ve durum hangi aşamaya gelmiş online olarak görebilecek. Üyelerimiz gelişmeleri anlık olarak bu aplikasyondan takip edebilecekler." dedi.

    Bahar, Türkiye'nin hangi ülkelerle giriş çıkışlarının kapandığı, sınır geçişine izin verilen ülkelerde ne tür tedbirlerin alındığı, hangi ülkelerden gelen yabancı sürücülerin ülkeye girişine belli bir süre izin verilmediği gibi bilgilerin bulunduğunu söyledi.

    Bilgilerin harita üzerinden aktarıldığını dile getiren Bahar, gelişmeler üzerinden de sürekli güncelleme yapıldığını kaydetti.

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