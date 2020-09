İhracatçının şifresi teknoloji ve tasarım

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ‘Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçısı 2019’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, ilk 1000’de yer alan şirketlerin toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 103 milyar dolara ulaştı. Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 62 oldu. Listeye toplam 5.8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 144 firma ilk kez dahil olurken 856 şirket ise iki yıl üst üste listede yer almayı başardı.



Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı’nın tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların yüksek teknoloji, katma değer ve tasarım hedefiyle ilerlediğini söyledi. Pekcan, küresel piyasaları etkileyen ticaret savaşlarına ve pandemiye rağmen, Türkiye’nin ekonomik alanda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında pek çok açıdan pozitif ayrıştığına vurgu yaptı.



İhracatı artan 6. ülke



Geçen yıl küresel ihracatın yüzde 3.6 küçüldüğünü ve pek çok ülkenin ihracat kaybı yaşadığını hatırlatan Bakan Pekcan, Türkiye’nin bu dönemde ihracatını yüzde 2.1 artırarak 180.8 milyar dolar ile dünyada ihracatını en fazla artıran 6’ncı ülke konumunda olduğunu söyledi. ‘Dünyadaki korumacı duvarlara’ karşı iş insanlarının menfaatini korumak için diplomatik çalışmalardan, yasal yollara kadar tüm haklarını kullandıklarını anlatan Pekcan, gerektiğinde karşılığının da aynı şekilde verildiğine vurgu yaptı.



Kovid-19 sürecinde ihracatta zemin kaybetmemenin ve süreklilik ve sürdürülebilirlik koşullarını mümkün olduğunca temin etmenin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Pekcan, sürecin başında hızlı biçimde devreye alınan düzenleme ve sistemlerin ihracatçının hızına katkı verdiğini dile getirdi. Bakan Pekcan, bu kapsamda sunulan sonuç odaklı desteklerin ise ihracata önemli katkılar sunduğunu ifade etti.



Yüzde 4’ü yerli parayla



Ruhsar Pekcan, en önemli dış pazarlarda ciddi ekonomik daralmalar yaşanan, AB ekonomisinin yılın 2. çeyreğinde yüzde 14.1 küçüldüğü bir ortamda, Türkiye’nin ilk 8 ayda 102 milyar dolarlık ihracatının önemine dikkat çekti. Pekcan, geçen yıl ihracatın yüzde 4.2’sinin, ithalatında yüzde 5.3’ünün yerli paralarla gerçekleştirildiğini ifade ederek, gelecek dönemde bu oranların daha da artmasını ön gördüklerini söyledi.



81 ilde potansiyel arayışı



İhracatta bir diğer temel hedefin ise ihracatı tabana ve tüm Türkiye sathına yaymak ve genişletmek olduğunu aktaran Ruhsar Pekcan, 81 ilde ihracat potansiyeli olan ancak halihazırda ihracat yapmamış firmaların tespiti için de özel bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Pekcan, “Dış ticareti hiç tecrübe etmemiş bu tür firmalarımıza mentorluk ve destek sağlayarak ülkemiz için yeni ihracat neferleri ortaya çıkarmak istiyoruz. En küçük potansiyeli dahi göz ardı etmiyor; bu potansiyelleri harekete geçirmek için çalışıyoruz” dedi.



1 dolar Ar-Ge harcaması 2.15 dolar getiriyor



95 bini aşkın ihracatçının çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, özellikle yüksek teknolojili ve katma değerli ihracat vurgusu yaptı.



Gülle, “Araştırmamıza katılan firmaların 189’u; 2019 yılında 10 milyar liraya yakın Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. Bu firmalarda Ar-Ge harcamalarının payı ise, 2018 yılında yüzde 1.71 olurken, 2019’da yüzde 2.65’e yükseldi. Yaptığımız analizlerde, Ar-Ge harcamasında her 1 birimlik artışın, ihracatta 0.24 birimlik artış sağladığını tespit ettik. Ar-Ge’ye harcanan her 1 dolar, İhracatta 2.15 dolar olarak ülkemize geri dönüyor. Her 1 dolarlık yatırım ise, 4 dolarlık bir ihracat getirisi anlamına geliyor” dedi. Kadın istihdamının da önemine değinen Gülle, “İstihdam verilerini bizimle paylaşan 355 firmamızın verimliliği incelendiğinde kadın personel istihdam eden firmaların kârlılıklarını 0.63 birim artırdıklarını görüyoruz ifadelerini kullandı.



15 ödülün 4’ünü Koç aldı



Tören kapsamında 2019 yılının ilk 15 ihracatçısına ödülleri Bakan Pekcan ve TİM Başkanı Gülle tarafından sunuldu. 2019 yılı ihracat şampiyonu Ford Otosan oldu. Yine Koç Topluluğu şirketlerinden Tüpraş 3’üncü, Tofaş 7’nci ve Arçelik 9’uncu oldu. Ödülleri ise Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç aldı.

İlk 15 ihracatçı sıralaması şu şirketlerden oluştu:



“Ford Otomotiv Sanayi, Toyota Otomotiv Sanayi, Türkiye Petrol Rafinerileri, Oyak-Renault Otomobil, Kibar Dış Ticaret, TGS Dış Ticaret, Tofaş Türk Otomotiv, Vestel, Arçelik, Mercedes-Benz Türk, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Socar Türkiye, BSH Ev Aletleri ve Bosch.”