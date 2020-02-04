İhracatta ocak rekoru

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel ekonomi ve ticaretteki yavaşlamaya rağmen, 2019 yılında ihracatta yakalanan başarının, 2020 ocak ayında da ivmelenerek devam ettiğini söyledi. Pekcan, “Bu yılın ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.1 artarak 14.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır” dedi. 12 aylık ihracat da 180.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

‘7. ülke olduk’

Pekcan, bu güçlü artış oranının, 2020 yılı ihracatı için önemli bir pozitif gösterge olduğuna dikkat çekerek, aynı dönemde ithalatın ise yüzde 18.9’luk artış ile 19.2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, dış ticaret hacminin yüzde 13’lük artışla 34 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Pekcan, şöyle devam etti:

“Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 2019 yılı ocak-kasım dönemi rakamları bakımından, oran bazında dünyada ihracatını en fazla artıran 7’nci ülke olduk. DTÖ yıllık verileri açıkladığında da eminim ülkemizin geçen yılın tamamındaki kayda değer başarısı bir kez daha görülecektir. Dış ticarette 2019‘daki başarılı performansımızı 2020’de aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı tebrik ediyorum.”

33 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, dış ticaret hacmi bu dönemde, ÖTS’ye göre yüzde 12.43 arttı ve 32 milyar 436 milyon dolar oldu. GTS’ye göre de dış ticaret hacmi, yüzde 13.01 artışla 33 milyar 994 milyon dolar olarak belirlendi.

Taşıt ihracatı arttı

Ocakta en çok ihracat yapılan fasıllar ise 2 milyar 128 milyon dolarla motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları, 1 milyar 401 milyon dolarla kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler ve 791 milyon dolarla demir ve çelik olarak belirlendi.

Çin ithalatta ikinci sırada

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl GTS’ye göre 4 milyar 131 milyon dolar ve ÖTS’ye göre 3 milyar 811 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler olarak kayıtlara geçti. GTS’ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 415 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi 889 milyon dolarla İtalya ve 870 milyon dolarla İngiltere izledi. En fazla ithalat ise 2 milyar 87 milyon dolarla Rusya’dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 886 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 379 milyon dolarla Almanya takip etti.