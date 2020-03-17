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    HaberlerEkonomi Haberleri İhracatta vites yükselten Sakarya 53 ilin toplamını solladı
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    17.03.2020 - 11:39 | | AA

    İhracatta vites yükselten Sakarya 53 ilin toplamını solladı

    Yılın ikinci ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artıran Sakarya, şubatta 53 ilin toplam rakamından daha fazla dış satım yaparak Türkiye ekonomisine önemli oranda katkı sağladı.

    İhracatta vites yükselten Sakarya 53 ilin toplamını solladı

    AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. basamaktaki yerini korudu.

    Otomotiv sektörü başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları endüstrisiyle ülke ekonomisine güç katan Sakarya, şubatta 121 ülke ve 5 serbest bölgeye 505 milyon 632 bin dolarlık ihracat payıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artış yakaladı.

    Sakarya, toplamda 491 milyon 18 bin ihracat yapan 53 ili geçerek ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor.

    İhracatta en büyük pay otomotiv sektöründen

    Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin şubat ihracatında en büyük pay, yüzde 92,1 ile yine otomotiv sektörü oldu. Sektörün yılın ikinci ayındaki ihracatı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,69 artışla 466 milyon 110 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

    İhracatta ikinci sırada 7 milyon 311 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 5 milyon 293 bin dolarla "makine ve aksamları", 5 milyon 265 bin dolarla "iklimlendirme sanayi", 4 milyon 601 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" izledi.

    En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

    Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat 68 milyon 17 bin dolarla Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre kentten bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 43,07 artış yaşandı.

    Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 49 milyon 214 bin dolarla İspanya oldu. Bu ülkeye 2019 yılı şubat ayında yapılan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 61,41 arttı.

    Bu ülkeleri 46 milyon 894 bin dolarla Fransa, 41 milyon 582 bin dolarla İtalya ve 33 milyon 861 bin dolarla Almanya izledi.

    Söz konusu ülkeler arasında en fazla ihracat artışı yüzde 61,41 ile İspanya'ya satışta kaydedildi.

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilirSağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı. Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" açıklamasını yaptı.
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