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    30.01.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İhracatta yeni rekorlar geliyor

    Uluslararası ticaret artışındaki düşüşe rağmen 2019 yılında 180 milyar 468 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmayı başardı.

    İhracatta yeni rekorlar geliyor

    17 bin 544 yerli firmanın ilk defa ihracat gerçekleştirdiği ve bir milyar doların üzerinde 40 ülkeye ihracatın yapıldığı 2019 yılı ihracat sonuçları 2023 hedeflerine ulaşma noktasında Türk ihracatçısına ayrı bir motivasyon kaynağı oldu.

    İhracatta yeni rekorlar kırmak ve 226,6 milyar dolar olan 2023 ihracat hedefine ulaşmak için ihracat miktarının artırılmasının yanında kg başına düşen katma değerin de arttırılmasının önemli bir nokta olduğunun altını çizen Ankaref Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Binici, kg başına, Japonya’nın 4 dolar, Almanya’nın 3.7 dolar, Güney Kore’nin 2.54 dolar Türkiye’nin ise 1.32 ile 1.37 dolar arasında ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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